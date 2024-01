Von der Leyen lubas, et olenemata Ungari otsusest kiidab EL heaks 50 miljardit eurot Ukrainale

Ungari hoiab kinni paketti, mille eesmärk on anda Kiievile rahalist toetust 2027 aastani ja täita kasvavat riigieelarve puudujääki, vahendab Euronews.

Detsembri keskpaigas toimus tippkohtumine, kus Orbán pidas oma öeldust kinni ja pani paketile veto. 1. veebruaril toimub uus EL-i liidrite kohtumine, mis on teine katse paketti heaks kiita.

„Ma arvan, et on väga oluline teha koostööd kõigi 27 Euroopa Liidu liikmesriigiga, et saada Ukrainale neljaks aastaks 50 miljardit eurot käima ja toimima,“ ütles Euroopa Komisjoni president Maailma Majandusfoorumil Davosis, Šveitsis.

„See on faas, milles me praegu oleme. See on ettevalmistus 1. veebruaril toimuvaks erakorraliseks Euroopa Ülemkoguks. See on raske töö. Oleme arutanud palju erinevaid küsimusi,“ ütles ta.

Ungari ametnikud on esitanud veto tühistamise eest kaks peamist nõuet: fondi jagamine neljaks iga-aastaseks osamakseks ja COVID-19 taastumise fondi kulutamise tähtaja pikendamine.

Von der Leyen neid taotlusi ei kommenteerinud, kuid märkis, et blokk leiab võimaluse 50 miljardi euro suuruse paketi heaks kiita.

„Minu isiklikuks prioriteediks on 27 (riigi) kokkuleppe saavutamine. Ja kui see pole võimalik, siis oleme valmis kokkuleppeks 26 riigiga,“ ütles von der Leyen. Ta lisas, et eelistaks siiski kokkulepet 27 riigi vahel.

Varem teisipäeval pidas von der Leyen kõne, milles rõhutas tungivat vajadust tagada Ukrainale rahaline abi, arvestades sellega, et Washingtonis ollakse samuti ummikseisus Ukraina rahastamisega.