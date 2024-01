Tartu vangla tõmbab kulusid koomale. Töö kaotab 90 inimest

Riigikontroll soovitas mullu oktoobris Eesti riigil kulude kokkuhoidmiseks sulgeda Tartu vanglakompleks. Vanglateenistus andis täna teada, et nii drastilist sammu siiski ette ei võeta, ent Tartu vanglas kaotatakse esimesest juulist 90 töökohta. Teistesse Eesti vanglatesse asustatakse samal ajal ümber 250 vangi.

Vanglateenistuse juht Rait Kuuse ütles, et ümberkorraldused tehakse kulude ümbersuunamise eesmärgil, et võimaldada teistes vanglates töötajatele kõrgemat palka maksta. Praegu on tema sõnul vanglateenistus keerulises olukorras, kus nende palgad pole konkurentsivõimelised. Kuuse rääkis, et enamikele koondatavatest töötajatest pakutakse võimalust asuda tööle Tallinna või Viru vanglasse.

Kuuse rääkis, et Tartu vanglasse jääb alles 411 vanglakohta ning ka avavangla. Veerandtuhat ümberasustatavat vangi on tema sõnul peamiselt seksuaalkurjategijad ning narkootikumisõltuvusega vangid. Kuuse seletas, et Tartu vangla jääb täitma piirkondliku vangla teenust Jõgeva, Viljandi, Tartu, Valga ja Põlva maakondadele.

Olukorras, kus vanglaid saab koomale tõmmata, ollakse Kuuse sõnul seetõttu, et kinnipeetavate arv Eestis on järjepidevalt vähenenud. „Võrreldes eelmise aastaga on vangide arv langenud ca 10% ning hetkel viibib meie kolmes vanglas 1827 õigusrikkujat, mis on madalaim number ajaloos,“ ütles ta ning lisas, et trend tõenäoliselt ei pöördu, kuna karistuspoliitika eelistab vangistamisele alternatiive.