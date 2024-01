Pakistan kutsus pärast oma territooriumi ründamist tagasi suursaadiku Iraanis

Pakistani välisministeeriumi esindaja teatas, et õhupiiri rikkumine oli provotseerimata, see oli Pakistani suveräänsuse jultunud rikkumine ja vastuvõetamatu, vahendab Reuters.

Pakistan teatas varem, et intsidendi tagajärg oli kahe lapse hukkumine.

Iraani riigimeedia teatas eile, et Iraan lasi välja raketid relvarühmituse Jaish al-Adl kahe baasi pihta Pakistanis. See rühmitus on Iraani teatel piirialadel rünnanud Iraani julgeolekujõude.