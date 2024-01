VIDEO | Venemaa Rostovi oblastis plahvatas ja süttis tehas. Kümme inimest sai kannatada

Venemaa eriolukordade ministeeriumi kohalik valitsus teatas, et põleng toimus madratsite ja patjade täitematerjali tsehhis, vahendab Meduza.

Oblasti kuberner Vassili Golubev teatas, et plahvatuse tõttu tehases sai kannatada kümme inimest, kellest kuus viidi haiglasse.

Golubev teatas, et informatsiooni droonirünnaku kohta ei kinnitata.

Šahtõ polüeetritehas hakkas tööle 2019. aastal. Portaal 161.ru teatas, et see on Venemaa esimene polüeetrist staapelkiu tootja. Seda materjali kasutatakse mööblis, jopedes, mantlites ja pleedides.