VIDEO | Kaja Kallas riigikogu infotunnis: Tallinn kasutab õpetajaid streigis väga inetult ära

Tõnis Lukas (Isamaa) uuris infotunnis, kuidas valitsus ees ootavat õpetajate streiki ära hoida soovib. Lukase sõnul peaks õpetajatele raha leidmisega tegelema terve valitsuskoalitsioon, mitte haridusminister üksi. Kallas vastas, et paraku vajavad raha kõik valdkonnad ning nähakse ühiselt vaeva, et kokkuhoiukohti leida. „Te teate väga hästi, olles ise seda ametit pidanud, et selle valdkonna eest vastutab haridus- ja teadusminister,“ lisas ta.

Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) märkis, et peaministri jutu ja tegelikkuse vahel on palju vastuolusid ning valitseb teerullipoliitika. Ta lisas, et Kallase arvates peaks Tallinn leidma õpetajatele lisaraha linna eelarvest. „Vabandage väga, aga see on päris eriline silmakirjalikkus - väga Reformierakonna moodi muidugi,“ torkas Kovalenko-Kõlvart ja lisas, et õpetajate palgafond tuleb siiski riigilt.

Kallas teatas vastuseks, et haridus ongi kohalike omavalitsuste korraldada. „Millegipärast see raha, mille me eraldame õpetajate palga jaoks, ei jõua mõnes omavalitsuses õpetajani,“ sõnas ta. „Meil on palju vaesemaid omavalitsusi kui Tallinn oma miljardilise eelarvega, kes jõuavad õpetajatele juurde maksta, sest nende töö on väärtustatud.“

Peaminister lisas, et tema arvates kasutab Tallinn praegu õpetajaid väga inetult oma poliitilises võitluses ära. „Minul tekiks Tallinna maksumaksjana küll küsimus, et kuidas ei saa õpetajatele muidu palka juurde maksta, ent saab maksta seadusega vastuolus olevat streigitoetust? Minu meelest on see äärmiselt inetu ja näitab, et Tallinn on hea ja valitsus paha.“

Kallas ütles, et mõtleb vahel ise ka, miks ta maksumaksja raha eest nii võitleb. „Mul oleks lihtne öelda, et mina ei maksa seda arvet, see raha ei tule minu taskust,“ tõdes ta ning rõhutas samas vastutustunde olulisust. „Ja niipea, kui ma oleksin nõus uute kulude võtmisega, millel ei ole tuludega katet, saaksin teistpidi süüdistuse,“ lõpetas Kallas ägedaks muutunud monoloogi.

Kovalenko-Kõlvart soovis veel sõna ja märkis, et peaminister ei peaks nii meelevaldseid süüdistusi esitama, kuid riigikogu esimees Lauri Hussar seda küsimuseks ei lugenud ning jätkas istungit.