Iga Soome kodanik, kes saab hiljemalt 28. jaanuariks 18 aastaseks, saab eelvalimistel osaleda 17.-23. jaanuaril. Põhivalimispäev on pühapäev, 28. jaanuar, vahendab Yle Uutiset.

Tõenäoline on, et uut presidenti ei valita esimeses voorus. Küsitluste järgi ei saa ükski kandidaat esimeses voorus valituks saamiseks vajalikku enam kui 50% häältest. Kui nii juhtub, on kaks enim hääli saanud kandidaati vastamisi teises voorus.