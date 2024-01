VIDEOD | Venemaal Baškortostanis tulid tuhanded inimesed protestima kohaliku aktivisti vangimõistmise vastu

Kriminaalasi Alsõnovi vastu algatati tema 2023. aasta protestiaktsioonil öeldu pärast. Alsõnov kasutas baškiirikeelset väljendit кара халык, mis on Kuldhordi-aegse feodaalselt sõltuva elanikkonna tinglik nimetus. Juurdluse käigus tehtud ekspertiis leidis, et see sõnaühend vastab tähenduselt sõnadele „tšurka“ või „must“. Kriminaalasi algatati Baškortostani presidendi Radi Habirovi nõudmisel, vahendab Meduza.