VIDEO | Tallinna linn selgitab, kuidas näeb välja esmaspäeval algav streiginädal

Tallinn on andnud teada, et säilitab streikijatele palga esialgu kolmel päeval. Selle eelduseks on põhikoolis esimese kooliastme õpilastele alternatiivsete tegevuste pakkumine ning valverühmade avatud hoidmine lasteaedades ning streigijuhilt regulaarse info saamine streikijate kohta.