ISW: Putin tekitab informatsioonilisi tingimusi tulevasteks eskalatsioonideks Balti riikide vastu

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutab, et Venemaa president Vladimir Putin on tugevdanud Kremli pikaajalisi jõupingutusi informatsiooniliste tingimuste loomiseks tulevasteks eskalatsioonideks Balti riikide vastu, mis on tõenäoliselt osa tema laiematest katsetest NATO-t nõrgestada.