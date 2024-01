Putin süüdistas Donbassi Ukrainale andmises Leninit

Putin ütles eile kohtumisel Venemaa omavalitsuste esindajatega Luhanskist ja Donetskist rääkides, et arhiividokumentide järgi pidid need territooriumid minema Vene NFSV koosseisu, aga Vladimir Lenin „otsustas ümber“ ja selle tulemusena anti need Ukraina koosseisu, vahendab Interfax.

„Pärast Nõukogude Liidu lagunemist oli selge, et lõpuks naaseme me selle juurde. Loomulikult mõeldi lagunemise hetkel ilmselt, et fundamentaalsed sidemed Ukraina ja Venemaa vahel osutuvad tugevamaks kui ühiskonna natsionalistliku osa konjunktuursed kaalutlused,“ lausus Putin.

Lisaks sellele ütles Putin, et iseseisvusdeklaratsioonis öeldi, et Ukraina on neutraalne riik.

„Aga ei, natsionalistlikud elemendid osutusid agressiivsemaks ja hakkasid läbi suruma oma agendat. See kõik viiski tänase olukorrani. Aga inimesed, kes nendel territooriumidel elavad on loomulikult alati – te teate ilmselt isegi paremini kui mina – alati pidanud ennast ei muuks kui Venemaa osaks. See on ilmselge asi,“ ütles Putin.