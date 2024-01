Putini sõnul võib Ukraina riiklus olla ohus, kui sõda jätkub

„Nüüd on täiesti ilmne, et mitte ainult (Ukraina) vastupealetung ebaõnnestus, vaid initsiatiiv on täielikult Vene relvajõudude käes. Kui see jätkub, võib Ukraina riiklus saada korvamatu, väga tõsise löögi,“ ütles Putin.

Putin ütles, et jutud läbirääkimistest on „katse motiveerida meid loobuma viimase pooleteise aasta jooksul saavutatud edust“. Ta lisas: „Kuid see on võimatu. Kõik mõistavad, et see on võimatu.“