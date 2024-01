Hoolimatus korraldaja poolelt võib ürituse toimumispaigale tekitada pöördumatut kahju

Ürituse külastajana mõtleme harva selle peale, mis saab toimumispaigast siis, kui sündmus on läbi. Keskkonnasäästliku ürituskorralduse põhimõte on jätta mistahes toimumispaik vähemalt sama heasse, kui mitte paremasse seisu, kui see oli enne üritust. Kuidas seda teha, saad teada videost.