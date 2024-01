Üritusi korraldades on võimalik suunata inimesi keskkonnasäästlikumale käitumisele

Mida kujutab endast keskkonnasäästlik üritus ja miks me üldse selle poole püüdlema peaksime? Ürituste korraldamine ei pruugi kõigist sektoritest olla küll kõige suurema keskkonnamõjuga, kuid siiski on selles vallas võimalik palju ära teha. TalTechi uus videosari just sellest räägibki.