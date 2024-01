Valgevenes suri poliitvang, sest võimud ei pakkunud nõuetekohast arstiabi

Samas paranduskoloonias kolmeaastast karistust kandnud aktivist Leanid Sudalenka ütles Associated Pressile, et ta peaaegu suri, kui COVID-19 asutuses levis. Ta ütles, et tema ja teised poliitvangid pidid oma vormiriietuse küljes kandma kollast silti, et vangid oleks kergesti tuvastatavad valvuritele, kes tema sõnul neid rutiinselt kiusasid ja alandasid.