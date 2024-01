ERJK: riigikogu liige Varro Vooglaid peaks SAPTK-ile keelatud annetuse tagastama

ERJK juht Liisa Oviir (SDE) ütles ERR-ile, et komisjonile laekusid pärast riigikogu valimisi mitmed avaldused, kus oli öeldud, et SAPTK on teinud eri piirkondades otsepostitust, jagades riigikogu valimistele suunitletud flaiereid, milles kutsuti üles mitte toetama teatud erakondi.

„Olid toodud põhjendused, et need erakonnad, keda ei tohiks toetada, ründavad perekonda, abielu jne. Need flaierid olid allkirjastatud Markus Järvi ja Varro Vooglaiu poolt, kes samadel valimistel ise kandideerisid riigikokku,“ rääkis Oviir.

Oviir lisas, et kuigi Vooglaid on öelnud, et esines nendel SAPTK-i esindajana, siis komisjoni hinnangul nihkus Vooglaid selle osaga erakonnaseaduse regulatsiooni ja ERJK kontrolli alla, kui teatas otsusest valimistel kandideerida. „Selle tõttu meie käsitlesime seda SAPTK-i-poolse annetusena kahele kandidaadile. Eesti seaduse järgi on keelatud juriidilise isiku annetus,“ ütles ta.

Vooglaid nimetas ERJK tegevust õigusvastaseks tagakiusamisoperatsiooniks ning lubas pöörduda kohtusse. „See etteheide, mida nad on esitanud, on täiesti naeruväärne, täiesti põhjendamatu,“ ütles Vooglaid ERR-ile. „Me ei kutsunud üles hääletama ühegi erakonna poolt ega ühegi kandidaadi poolt.“