Hamas hoiatas Iisraeli Gaza pommitamise eest ja näitas videos kahe pantvangi surnukehasid

Kolme iisraellast näidati pühapäeval Palestiina mässuliste rühmituse Hamasi videos, milles rühmitus kutsus Iisraeli valitsust õhu- ja maapealtungi peatama.

Esmaspäeval avaldatud videos on näha esialgses videos esinenud kahe pantvangi surnukehasid.

Videos näidati ka kolmandat pantvangi, kes näis lugevat ettekirjutatud teksti valge seina ees, öeldes, et need kaks pantvangi hukkusid Iisraeli rünnakutes.

Iisraeli sõjaväe pressiesindaja ütles, et videos väidetavalt surnud pantvangide saatuse pärast on tõsine mure. Samas täpsustasid nad, et üks pantvangidest ei hukkunud Iisraeli rünnakute tagajärjel.

„See on Hamasi vale. Hoone, milles neid hoiti, ei olnud sihtmärk ja seda ei rünnanud meie väed,“ ütles sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari. Teise surnud pantvangi kohta ei öeldud midagi tema pere palvel.

„Me ei ründa kohta, kui teame, et sees võib olla pantvange,“ lisas Hagari. Ta märkis, et sihikul olid lähedalasuvad alad.

Kohtuekspertiisi ametnikud on öelnud, et leitud surnud pantvangide lahkamisel avastati surmapõhjused, mis ei vasta Hamasi väidetele, et nad hukkusid õhurünnakus.

Iisrael on öelnud, et on teadlik oma rünnakuga kaasnevatest ohtudest pantvangidele ja võtab kasutusele ettevaatusabinõud.