Kim Jong-un ütles, et Lõuna-Koread tuleb pidada peamiseks vaenlaseks, ja ähvardas sõjaga

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un teatas eile, et riigi põhiseadust tuleb muuta nii, et Lõuna-Korea oleks peamine vaenlane, ja hoiatas, et Põhja-Korea ei kavatse sõda vältida, kui see peaks valla pääsema, teatas riiklik uudisteagentuur KCNA täna.