Tallinna ringtee Kurna-Jüri lõigul piiratakse kiirus 90 km/h peale

Tegemist on Tallinna ringtee kõige suurema liiklussagedusega teelõiguga. Piirangu põhjuseks on hommikuti tekkivatest ummikutest tulenev oht. Jüri ringristmiku ammendunud läbilaskvuse tõttu moodustub hommikustel tipptundidel Tallinna ringteele aeglase liiklusega järjekord, mis halvemate teeolude korral on ulatunud üle kolme kilomeetri, kuni Kurna liiklussõlmeni.