ERISAADE | Terras Keskerakonnast: Eestis on nüüd vene partei. Toom: ei vasta absoluutselt tõele

Kas hulga tuntud liikmeid kaotanud Keskerakond on pooldunud? „See ei vasta tõele. Erakonnas on ikkagi pea 13 000 liiget. Kui vaatame nimesid, kes ära läksid – olgem ausad, on natuke naljakas, et osa inimesi siirdus sotsidesse, sest need on ju inimesed, kes tegid koalitsiooni EKRE-ga, mis oli sotsidele väga vastukarva. Ja nüüd on kõik justkui okei,“ lausus Toom.

Toomi sõnul on Eestis probleem vene emakeelega inimestele sobiva meediaruumi võimaldamisega. „Peame vaatama peeglisse – kas me suudame pakkuda neile piisavat informatsiooni. Tahaksime olla ühtses väärtusruumis, aga see vajab tsentraliseeritud pingutust, aga Eestis on siin teatud probleemid,“ nentis ta.

Strasbourgis Euroopa Parlamendi plenaaristungi ajal toimunud debatis meenutati möödunud nädalal toimunud Ukraina presidendi visiiti ja nenditi, et see läks korda. „Mulle väga meeldis, kuidas president Zelenskõi suutis meie hinge puudutada nüanssidega nagu pusa peale kirjutatud tekst („kaitsetahe“ – toim) ja selle muutmine „võidutahteks“. Ma arvan, et see oli väga hea,“ ütles Riho Terras, kes kuulub Isamaa erakonda ja europarlamendi Euroopa Rahvapartei fraktsiooni. Ta lisas, et Volodõmõr Zelenskõi Eestis avaldatud tänu oli oluline selleks, et meie inimesed saaksid aru, et Eesti toetus läheb ukrainlastele korda.

„Ma loodan, et Jüri Ratas jääb Keskerakonda, sest tal oli mitu võimalust koos teistega ära minna,“ lausus Jana Toom. Kas toimuva põhjal ei saa mitte järeldada, et Ratase minek on siiski kindel? „Ärge minu käest seda küsige. Mina olen viimane, kes ütleb, et tema minek on kindel. Ma loodan, et Ratas jääb,“ lisas ta.

Jana Toom oli valmis pakkuma Ratasele Keskerakonna eurovalimiste nimekirja esikohta. Kas Riho Terras oleks valmis pakkuma Ratasele Isamaa esinumbri kohta, et endine peaminister üle meelitada? „Jüri Ratse otsused on Jüri Ratase teha. Esinumbri valikuga tuleb oodata, Isamaa teeb selle otsuse kuskil märtsis. Jüri Ratas oleks väärtuslik liige igale erakonnale, kuhu ta vastu võetaks. Ma ei kujuta ette, et ta EKRE-ga liituks, kuigi mine tea. Kõigi spekulatsioonide kohta küsige Jüri Rataselt,“ sõnas Terras.

Riho Terrase sõnul on Eestis selgelt defineeritud vene partei. „Sellega peab Eesti poliitmaastik arvestama,“ ütles Isamaa poliitik. Jana Toom aga vastas teravalt: „See ei vasta absoluutselt tõele, härra Terras.“

Ukraina peab vastu, aga Euroopa?

„Viimased sündmused näitavad, et suured riigid Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik on mõistnud, et probleem Ukrainas on tõsine. Sakslased on ajanud prantslased närvi sellega, et on hakanud ise vastustust, relvastust ja laskemoona saatma,“ kommenteeris Riho Terras. „Üldine arusaam praegu, kus Venemaa surve kasvab ja ukrainlastel on raske, jõuab üha enam kohale. Muutused on ka rindel tunnetatavad. Seda küll õrnalt, aga on tunda, et ukrainlastele hakkavad kohale jõudma moodsamad relvasüsteemid,“ lisas ta ja väljendas usku, et ka Euroopa Parlamendis toimuvates aruteludes tõstatub teema piisavalt jõuliselt.