Alustuseks tõi ta välja, et eelnõu kohaselt on nii aastamaksust kui ka registreerimistasust vabastatud mootorsõidukid, mis on spetsiaalselt ümber ehitatud puuetega inimeste transpordiks või puuetega inimesetele kasutamiseks. Aastamaksu vabastus puudutab umbes 2471 sõidukit.