GRAAFIK | Vene radarilennuk A-50, mille allatulistamist kaitseministeerium ei kommenteeri, aga kinnitavad sõjablogijad

Kui palju lennukeid A-50 Venemaa relvastuses on, ei ole täpselt teada. Väljaande Military Watch Magazine kirjutises, millele juhtis tähelepanu Agentstvo, öeldakse, et 2023. aastal oli Venemaal kolm lennukit A-50 ja seitse selle modifikatsiooni A-50U. Eelmise aasta alguses kirjutas Forbes, et Venemaal on üheksa A-50. Mullu andis Rostehh armeele üle veel ühe sellise lennuki.