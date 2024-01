„Ta oli mõõdukalt venevastane ja läänemeelne.“ Mida arvavad vahi alla võetud Morozovist tudengid ja kolleegid?

Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Kristiina Tõnnissoni sõnul on Vjatšeslav Morozoviga senine koostöö olnud professionaalne ja ülikoolil pole olnud mingit põhjust kahelda tema töö kvaliteedis. „Uurimise alustamine on vapustav uudis kõigile. Teeme endast kõik oleneva, et oma kollektiivi toetada ja tagada töörahu,“ ütles ta.