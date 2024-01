Kapo kahtlustab Tartu Ülikooli professorit Venemaa heaks luuramises. Teadur võeti vahi alla

Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Kristiina Tõnnisson teatas, et kaitsepolitseiamet on algatanud rahvusvahelise poliitilise teooria professori Viacheslav Morozovi suhtes uurimise. Mehele on esitatud kahtlustus Eesti Vabariigi vastases tegevuses.

„Kirjutan eelkõige neile, kes on Tartu Ülikoolis kokku puutunud rahvusvahelise poliitilise teooria professori Viacheslav Morozoviga,“ kirjutas Kristiina Tõnisson Johan Skytte vilistlastele saadetud e-kirjas. „Annan teada, et Kaitsepolitseiamet on teavitanud ülikooli, et on algatanud tema suhtes uurimise ja talle on esitatud kahtlustus Eesti Vabariigi vastases tegevuses. Tema töösuhe Tartu Ülikooliga on lõppenud.“