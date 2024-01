Ukraina maaväe ülem: keskendume eelkõige aktiivsele kaitsele

58-aastane Sõrskõi märkis, et Venemaa püüab nüüd initsiatiivi haarata.

Ukraina väed teevad väiksemaid vasturünnakuid, mida Sõrskõi nimetas „aktiivseks kaitseks“: vaenlast hoitakse pinge all, otsides oma rünnakuvõimalusi.

Tegevus mõlemalt poolt on Sõrskõi sõnul väiksema ulatusega, et säästa laskemoona ja mehi.

„Pealetungid pataljoni tasemel on suur haruldus,“ ütles Sõrskõi, lisades, et laialdasem droonide kasutamine on sundinud taktikat muutma.