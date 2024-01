Iraan andis raketilööke Põhja-Iraagile ja Süüriale

Neli tsiviilisikut hukkus ja kuus sai vigastada, kui raketid tabasid poolautonoomse Kurdistani piirkonna pealinnas Arbilis USA konsulaadi lähedast jõukat piirkonda, teatas kurdide regionaalvalitsus, vahendab Associated Press.

Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas oma avalduses, et andis löögid Iisraeli luureteenistuse Mossad Kurdistani piirkonna peakorterile. Teises avalduses öeldi, et ballistiliste rakettidega anti lööke terroristlikule tegevusele, sealhulgas Islamiriigi sihtmärkidele Süürias ja hävitati need.