Tallinna ringteel sõitis veokijuht kraavi. Üks sõidusuund on suletud

Kella kuue ajal saabunud info kohaselt on suletud sõidusuund Jüri poole, kuni veokit kraavist välja tõmmatakse. Hommikul kell 8 saadud andmetel on sõidusuund endiselt kinni.

Täna varahommikul on teeolud keerulised. Maanteedel on lund ja tuisuvaale, teekatted on jäised, kohati tuiskab. Suurem sajuala on praegu Lõuna-Eestis. Puhanguline tuul keerutab pinnatuisku ja halvendab nähtavust, tugevamad puhangud on Põhja- ja Lääne-Eestis.