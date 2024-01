Donald Trump võitis Iowa osariigi eelvalimistel suurelt

CNN-i viimaste andmete järgi on Trump kogunud 51,1% häältest.

Trumpile järgnevad Florida osariigi kuberner Ron DeSantis 21,2 protsendi ja USA endine suursaadik ÜRO-s Nikki Haley 19,0 protsendiga.

Ettevõtja Vivek Ramaswamy, kes on kogumas seitse protsenti häältest, teatas kampaania lõpetamisest ja andis oma toetuse Trumpile.

Lävepakuküsitlused näitasid, et valijatele valmistavad kõige rohkem muret sisseränne ja majandus, mis on just Trumpi peamised kampaaniateemad.

Küsitlused näitasid Trumpi edumaad teiste kandidaatide ees juba kuid, aga tema võidu suurus oli ikkagi rabav.

Trump peaks võitma Iowas 99 maakonnas ja ainult ühes on Haley temast napilt eespool.

DeSantis oli oma tulemusega rahul ning ütles, et saavutas selle hoolimata sellest, et kriitikud panid kõik mängu, et ta põhja lasta. Kampaaniameeskond kinnitas, et DeSantis jätkab kandideerimist.

Vaatamata DeSantisele kaotamisele väitis Haley, et on nüüd kahevõitluses Trumpiga ja et ta on viimane lootus Bideni-Trumpi luupainaja peatamiseks.

Trump tänas oma võidukõnes „Iowa suurepäraseid inimesi“.

„Oleks nii tore, kui me saaksime kokku tulla ja maailma probleemid sirgeks ajada,“ ütles Trump. „See juhtub varsti.“

Poegade Ericu ja Donald Jr-i vahel seisnud Trump ütles naerdes, et tahab õnnitleda Roni ja Nikkit toreda ajaveetmise eest koos, ning märkis, et „Vivek tegi põrgulikult head tööd“.

Trump kiitis oma naist Melaniat, kes aga ei paista Iowas kohal viibivat, ja tervitas taeva poole vaadates eelmisel nädalal surnud Melania ema Amalija Knavsi.

Trump mainis hulka toetusavalduse, mida on saanud muu hulgas tuntud kongressi liikmetelt.

Trump rääkis ka sellest, mida ta hakkab teisel ametiajal Valges Majas tegema.

Ta kordas oma mantrat „puuri, kallis, puuri“, mis tähendab kodumaise energiatoodangu suurendamist.

„Me pitseerime piiri kinni,“ ütles Trump. „Praegu on meil sissetung.“