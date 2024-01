FOTO | Mustamäel varastati öösel kauplusest neli drooni

Vargal õnnestus minema viia neli drooni: DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (RC2), DJI Mini 4 Pro (RC2), DJI Avata Pro View Combo ja DJI Goggles 2 Motion Combo.

„Täna öösel veidi pärast kella üht sai häirekeskus teate, et Tallinnas Sõpruse puiestee kauplusesse on toimunud sissemurdmine. Vargusega tekitatud kahju on ligikaudu 5000 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei välja kriminaalmenetluse raames,“ märkis politsei- ja piirivalveamet.