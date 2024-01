VIDEOD | Õpetajate palgatõusus kokkuleppele ei jõutud. Kaja Kallas: eelarvesse rohkem raha tekkinud ei ole

Kolme aasta plaan jõuda 2027. aastaks õpetajate palgaga 120%-ni Eesti keskmisest palgast näitab Kristina Kallase sõnul seda, kui palju on valitsus valmis õpetajate palgatõusu panustama. Plaani läbiviimiseks on Kallase sõnul vaja pidada läbirääkimisi kohalike omavalitsustega, kes peavad kinnitama, et ka nemad läbiräägitud palgatõusu juures antud palga järgmisel kolmel aastal ka õpetajatele tagavad. „Seda me kahjuks täna kokku ei leppinud. Meil on veel sellel nädalal aega uuesti ja uuesti see teema lauale võtta,“ lausus Kallas. Lisaks on Kallase sõnul vaja veel kokku leppida õpetajate töökoormuses ja karjäärimudelis.