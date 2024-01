Ukraina välisminister: me ületame teel EL-i üksteise järel kõik takistused

Saame üksteise järel üle kõigist takistustest, ükskõik millised need on – tehnilised, poliitilised või mingid muud, ütles Ukraina liikmesuse kohta Euroopa Liidus, mille vastu mõned Euroopa Liidu liidrid endiselt on, Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba. Tema sõnul räägivad eksperdid, et lääs on hakanud Ukrainat relvadega vähem aitama, aga Ukraina on selles osas võtnud algatuse oma kätte.