Põhja-Korea teatas hüperhelikiirusega tahkekütuseraketi katsetamisest

„See Põhja-Korea käitumine on selge provokatsioon, mis rikub ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioone, mis keelavad ballistiliste rakettide tehnoloogia kasutamise, ning me anname selge hoiatuse ja kutsume seda viivitamatult lõpetama,“ teatas Lõuna-Korea kaitseministeerium.

Tahkekütuserakette on kergem varjata ja neid saab kiiremini välja lasta ning hüperhelikiirusega rakette saab lennu ajal manööverdada, et need paremini sihtmärki tabaksid. Mõlemad tehnoloogiad on olnud ammu Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni soovide nimekirjas.