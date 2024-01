Kui Trump on enesekindlust täis, võitleb tema kunagine rivaal, Florida kuberner Ron DeSantis ellujäämise eest. USA endine suursaadik ÜRO-s Nikki Haley, ainus osalev naiskandidaat, on DeSantisel risti tee peal ees. Nemad kaks on viimastel nädalatel agressiivselt kampaaniat teinud, et saada Trumpile selgeks alternatiiviks.