VAATA PROGRAMMI | Euroopa kultuuripealinna aasta saab Tartus alguse suure avatseremooniaga

Järelpidu koosneb Eesti Rahva Muuseumis kahest sündmusest: A-sissepääsu noka all vabaõhureiv ning peovöönd ÖÖ24 saalides.

Reivi peaesinejaks pole keegi muu kui D&B legendide legend SIGMA, kes avalikustab samal päeval uue albumi „London Sound“. Tõelise maailmaklassi muusikutena on nad saavutanud ÜK edetabelites esikoha lausa kahel korral. SIGMA näol on tegemist tõeliste innovaatoritega ja nende repertuaari kuuluvad sellised kuumad hitid nagu „Nobody to Love“, „Changing“ ja „Find Me“.