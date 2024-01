OTSEBLOGI | ISW: Vene allikad räägivad uuest pealetungist Ukrainas lähinädalatel

Vene kirjanduskriitik ja alternatiivajaloolane Sergei Pereslegin väitis 12. jaanuaril, et Vene väed alustavad ulatuslikku pealetungi millalgi 12. jaanuari ja 2. veebruari vahel, kui maa on külmunud ja Ukraina väed on väsinud oma positsioonide kaitsmisest Avdijivkas ja Hersoni oblasti idakaldal. Pereslegini sõnul peaksid venelased olema mures rohkem selle üle, et pealetung algab valel ajal või et tehakse samu vigu, mida Ukraina tegi 2023. aasta suve vastupealetungil, kui selle üle, et Ukraina võib 2024. aastal uuesti pealetungi üritada.