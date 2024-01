VIDEO | Islandil käivitus vulkaanipurske järel halvim stsenaarium – laava jõudis majadeni

Kohaliku eksperdi sõnul on vulkaanipurse käivitanud „halvima stsenaariumi“, evuakueeriti ka kogu elanikkond, vahendab BBC .

Detsembris toimunud vulkaanipurske järel rajatud kaitsevallid ja -tõkked on laava pealetungi osaliselt ohjeldanud, kuid see murdis mitmest kohast läbi ja süütas vähemalt kolm hoonet. Linna viiva põhimaantee on laavajoad samuti läbi lõiganud.