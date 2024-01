Hiina sõnul andis USA Taiwani uue juhi õnnitlemisega „vale signaali“

„Ootame koostööd Lai ja Taiwani kõigi osapoolte juhtidega, et edendada meie ühiseid huve ja väärtusi,“ ütles ta avalduses. Blinken rõhutas ka, et USA on „pühendunud väinaülese rahu ja stabiilsuse säilitamisele“.

Blinkeni väljaütlemised said Pekingi poolt kriitikat. Hiina välisministeerium ütles avalduses, et Blinkeni õnnitlused rikuvad USA lubadust säilitada Taiwaniga „ainult kultuuri-, kaubandus- ja muud mitteametlikud suhted“.

Avalduses rõhutati, et Taiwani küsimus on „esimene punane joon, mida ei tohi Hiina ja USA suhetes ületada“. Lisaks mainiti, et Hiina on esitanud ametliku diplomaatilise kaebuse.