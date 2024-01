Pinged kasvavad: Põhja-Korea tulistas välja ballistilise raketi

Lõuna-Korea sõjavägi teatas, et rakett lendas riigi idarannikust umbes 1000 kilomeetri kaugusele. Nad lisasid, et Soul analüüsib raketti koostöös USA ja Jaapaniga .

Põhja-Korea on viimastel nädalatel suurendanud Soulile survet öeldes, et Põhja-Korea ei ühine kunagi lõunaga ning lubab suurendada oma võimet anda tuumalöök USA ja tema liitlastele Vaiksel ookeanil.

Isoleeritud Pyongyang on tihendanud oma suhteid Moskvaga. USA ja selle liitlased on mõistnud hukka Venemaa poolt Põhja-Korea rakettide tulistamise Ukraina pihta. Moskva ja Pyongyang on eitanud igasuguseid relvatehinguid, kuid lubasid eelmisel aastal sõjalisi suhteid süvendada.