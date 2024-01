Transpordiamet Tallinna ringtee ahelavarii tagamaadest: soola oli pandud, aga see jäätus hetkega

Tema sõnul põhjustas katastroofilise olukorra Põrguvälja liiklussõlme juures tekkinud liiklusummik. „Seal oli kiirus 10 km/h, ja kui sa tuled 100ga ning ees liiguvad autod 10 km/h ja on selline nähtavus, siis ongi plärts sein ja polegi muud teha.“ Vaidla tõdes, et hea tava on panna sellises olukorras ohutuled põlema, et kaugemalt tulijatele oleks näha silmatorkavam märk, mille järgi hoog maha võtta.