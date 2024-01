VIDEO | Islandi linna läheduses hakkas purskama vulkaan, elanikud evakueeriti

Viimastel nädalatel on Island püüdnud ehitada maa- ja kivitõkkeid Grindavíki lähedusse, et takistada laaval linna jõudmist, kuid viimane purse näis olevat tunginud läbi kaitserajatiste.

„Esimeste rannikuvalve seirelennult tehtud piltide järgi on Grindavíkist põhja pool ehitama hakatud kaitserajatiste mõlemal küljel mõra avanenud,“ teatas Islandi meteoroloogiaamet avalduses.

„Laava voolab praegu Grindavíki suunas. Rannavalve helikopteri mõõtmiste põhjal on perimeeter praegu linna põhjapoolseimatest majadest umbes 450 meetri kaugusel,“ öeldi avalduses.

Tegemist on teise vulkaanipurskega Reykjanesi poolsaarel vähem kui kuu jooksul ja viienda vulkaanipurskega alates 2021. aastast.

Islandi kodanikukaitseamet teatas pühapäeval, et tõstis oma häiretaseme „hädaolukorrani“, mis on kõrgeim kolmel tasandil. See tähistab sündmusi, mis võivad kahju tekitada inimestele, varale ja keskkonnale.