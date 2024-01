Margrethe II troonist loobumine: Kas see mõjutab ka naaberkuningriikide otsuseid?

Tavapäraselt on Põhjamaade monarhid olnud troonist loobumise vastu. Hoolimata negatiivsest varjundist mõnel pool, ei ole see Euroopa kuninglike perede seas üldiselt laimatud tava. Hollandis on sellest saanud omamoodi traditsioon ning mitmed naaberriigi Luksemburgi suurvürstid on samuti trooni oma pärijatele loovutanud.