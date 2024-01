Keskerakondlane ja linnavolinik hurjutas Ukrainat toetavaid poliitikuid ja pani Alar Karisele sõnad suhu

Keskerakondlane Dmitri Budõlin jagas kodupartei Lasnamäe osakonna Facebooki lehel postitust, kus hirmutas venelasi Venemaa linnade lihtrahva pommitamisega ning rääkis, et meie poliitikud toetavad maniakaalselt sõja jätkumist ja laienemist. Keskerakonnast kinnitatakse, et nende peajoon on ikkagi toetada Ukrainat ja nende võidupüüdlust.