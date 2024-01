Terroriorganisatsioon Hamas kavandas rünnakut Iisraeli saatkonnale Rootsis

See selgus pressiteatest, mille Iisraeli peaministri büroo laupäeva õhtul välja saatis. Seal öeldi, et Hamasi tegevusest on saadud põhjalik pilt.

Rootsis Stockholmis asuv saatkond oli välja toodud, aga midagi täpsemat pole selle plaani kohta öeldud. Küll oli märgitud, et Hamasi kõrge liige on üks rootslane.

Aftonbladet võttis ühendust ka Rootsi julgeolekuteenistusega, aga pressiesindaja suu oli sisuliselt lukus. Ta ei kinnitanud ega lükanud ümber, kas juhtunu uurimises lõid ka nemad kaasa. Kas olete Iisraeliga sel teemal suhelnud? „Meil on pidev koostöö mitmete partneritega erinevatest riikidest. Kuidas ja millal me koostööd teeme aga pole see, millest mul on võimalik rääkida,“ kõlas lakooniline vastus.