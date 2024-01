FOTOD | Norras läksid Palestiina toetajad telemaja ette protesteerima. Neid häirib Iisraeli osalemine Eurovisionil

Seltskonnal on seljas vestid, mil justkui vereplekid peal. Vestile on kirjutatud „press“. Nad viitavad, et palju Palestiina ajakirjanikke olla sõjategevuse käigus hukkunud, vahendab VG.

Sisuliselt tahavad nad seda, et NRK töötaks selle vastu, et Iisrael saab osaleda käesoleva aasta Eurovisionil.

Palestiinat toetava liikumise algatajad on näitleja Janne Heltenberg ning muusik Marthe Valle. Valle jagas protestiaktsioonist pilte Instagramis. Tema väitel on viimase 100 päeva jooksul Gazas hukkunud 116 Palestiina ajakirjanikku.

Eelmise aasta detsembris teatas Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU), et Iisrael on 2024. aasta Eurovisionil osalevate riikide seas.

NRK Iisraeli boikoteerimist nõudma ei hakka. „Me ei saa nõuda kultuurilist boikotti. See ei kuulu meie kui ringhäälinguorganisatsiooni pädevusse. See oleks meie jaoks täiesti võimatu. Me kajastame konflikte Lähis-Idas ja kui me võtaks ringhäälinguna selles konfliktis seisukoha, oleks raskendatud meie aus kajastus,“ rääkis üks asutuse toimetaja meediale tausta.