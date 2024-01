Ka Eesti 200 utsitab sotse Tallinnas võimupartnerit hülgama

Täna Reformierakonna Tallinna piirkonna esimeheks valitud Pärtel-Peeter Pere sõnas Delfile: „Kui sotsiaaldemokraadid otsustavad sellele ajaloolisele võimalusele vastata, et kukutame üheskoos Keskerakonna väga ja liiga kaua kestnud võimu, siis võtame selle kutse vastu, arutame ja leiame kindlasti koostöövõimalusi.“

Täna toimus ka Eesti 200 visioonipäev. Tallinna linnavolikogu Eesti 200 fraktsiooni esimehe Joel Jesse hinnangul on 20 aastat keskerakondlikku linnavõimu viinud Eesti pealinna stagnatsiooni ning tegematajätmised kuhjuvad, linn autostub ning linnakodanikud saavad viletsat valitsemisteenust. Tema meelest on kõige hullem see, et üleminek eestikeelsele haridusele on pealinnas takerdumas.

Ka Eesti 200 Tallinna juhatuse liige Aleksei Jašin on veendunud, et kvaliteetne eestikeelne haridus on Tallinnas võimalik ainult ilma Keskerakonnata, kes seda takistab. “Loodetavasti avavad ka sotsiaaldemokraadid silmad ja näevad ajaloolist võimalust kukutada Keskerakond linnavõimult ja tuua kauaoodatud muutus Tallinna juhtimisse ning viia haridus üle eestikeelsele õppele,“ sõnas Jašin.

Nädala eest Tallinna sotside juhiks valitud Madle Lippus rääkis aga siis, et nemad koalitsiooni Keskerakonnaga lõhkuma ei hakka. Lippus sõnas, et nad on varemgi püüdnud hoida riigi- ja munitsipaalpoliitikat lahus ning see on hästi õnnestunud. „Et praegu jah see koalitsioon meil toimib,“ lisas ta.

Mitte kõik sotsid ei arva nii. Tallinna linna oleks võimalik valitseda Kesekerakonna ja EKRE-ta, aga seda juhul kui Jüri Ratas lahkuks Keskerakonnast, teatas sotsiaaldemokraadist Tallinna linnavolikogu ja riigikogu liige Raimond Kaljulaid ERRile.

„Et oleks üheselt arusaadav. Keskerakonnal on Tallinna volikogus ilma Kiige ja Hanimägita vaid 34 saadikut. Kui ka Ratas läheb, siis on 33. EKRE-l on 6. 33+6=39, seega on võimalik jätta opositsiooni nii Keskerakond kui ka EKRE. Kumbagi neist pole vaja, et linna juhtida.“

Tallinna linnavolikogus on kokku 79 kohta, poolthäälte enamuseks on seega vaja vähemalt 40 mandaati.