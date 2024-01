Sõjakuritegudes kahtlustatav venelane kurtis kodumaa propagandistidele ränkade vanglatingimuste üle Soomes

„Tema õigused on piiratud palju rangemalt kui ühelgi teisel kinnipeetaval: kuigi formaalselt ei ole kohus mingeid piiranguid määranud, aga selle tõttu, et Voislav Tordeni vastu on kehtestatud EL-i ja USA otsesed sanktsioonid, ei ole tal õigust saada rahalisi vahendeid peale kinnipeetavate baasväljamaksete, mille eest saab päevas osta ühe topsi jogurtit või ühe õuna,“ ütles Malgina.