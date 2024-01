VIDEOD | Peterburi suurpõleng: „Inimesed jooksid õuduses mööda ladu edasi-tagasi“

Üks töötaja rääkis „Mashile„, et evakueerimise ajal suleti meelega uksed.

Selle allika sõnul võis põlengu puhkeda elektrijuhtmest. Ta ütles, et kärssava juhtme järele haises laos juba kella nelja ajal hommikul ja siis hakkas tööle tuletõrjesignalisatsioon, aga see lülitati lihtsalt välja ja kõik jätkasid tööd.

Enne seda oli allika sõnul lattu ehitatud uus poolkorrus, kuhu pandi uued juhtmed. Need võisidki allika sõnul süttida, sest töö tehti ebakvaliteetselt.

Allika sõnul oli evakueerimisel suur tunglemine. Allikas väidab, et ühes ruumis isegi suleti väravad, mille kaudu oleksid inimesed välja saanud, et tuli ei leviks teistesse ruumidesse. Töötajad evakueeriti väikese ukse kaudu. Allikas ütles, et nägi oma silmadega kannatanuid. Tema sõnul oli laos vähemalt 1200 inimest.