Galcerán on poliitikaga seotud olnud kogu oma täiskasvanuea, 18-aastaselt liitus ta Hispaania konservatiivse Rahvaparteiga. Poliitik on keskendunud puuetega inimestega seotud stigmade lõhkumisele ja nende edukamale integratsioonile tööellu. Naine on võidelnud aastakümneid selle nimel, et puuetega inimesed saaksid ühiskonnas oma hääle ning lõpuks on see tal õnnestunud.