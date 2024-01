Taani politsei: terroriakti planeerimises kahtlustatavad isikud on seotud Hamasiga

„Uurimine on andnud teavet, et politsei hinnangul on juhtum seotud Hamasiga,“ ütles prokurör Anders Larsson juhtumi kohta, mille väga väheseid üksikasju on avaldatud. „Seda teavet ei ole enam vaja saladuses hoida,“ lisas ta.

14. detsembril teatas Taani politsei, et Taanis arreteeriti kolm inimest ning Hollandis peeti kinni neljas inimene. Vahetult pärast arreteerimist avaldasid ametnikud, et vahistamised olid „seotud välismaaga“ ja „kuritegelike rühmitustega“, tuues välja jõugu nimega Lojaalne perekonnale, kes oli pikka aega olnud vaenu, vägivalla, röövimiste, väljapressimiste ja narkootikumide müügi taga Taani pealinnas Kopenhaagenis.

Taani julgeoleku- ja luureteenistuse operatiivjuht Flemming Drejer märkis ka, et politseil on „eriline fookus“ juudi institutsioonidele. Ta lisas, et vahistamised viidi läbi „koostöös meie välispartneritega“ ning arreteeritud olid osa „võrgustikust“.

Saksamaa võimud teatasid, et ka nemad on vahistanud kolm kahtlustatavat Hamasi liiget, kes väidetavalt kavandasid rünnakuid juudi institutsioonide vastu Euroopas.

Võimud väitsid, et mehed „on olnud Hamasi kauaaegsed liikmed ja osalenud Hamasi operatsioonides välismaal“. Nad ütlesid, et kahtlusalused on „tihedalt seotud Hamasi sõjaväe juhtkonnaga“, mida USA ja Euroopa Liit peavad terroriorganisatsiooniks.