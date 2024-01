Obstruktsioon riigikogus näib olevat praeguseks lõppenud

Isamaa fraktsioon võtab tagasi need arupärimised, mille fraktsioon esitas kevadel. Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Lauri Laats ütles, et nende fraktsioon on juba võtnud tagasi obstruktsioonihõngulised eelnõud ning sama tehakse ka arupärimistega.

„Meie obstruktsiooniga kaasa ei lähe. Ja arvestades seda kogemust, mis me oleme saanud, siis ega ööistungid ju ka kuskile edasi ei vii,“ lausus Laats.

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme ütles, et nemad ootavad riigikohtu otsust ja sellest oleneb edaspidine tegevus. Valitsus otsustab ka lähiajal, kuidas EKRE juhitud obstruktsioonist jagu saada. Helme ütles, et kui nad kohtust õigust ei saa, siis tähendab see seda, et opositsioon ei saa kasutada üht obstruktsiooni osa, milleks on arvukate muudatusettepanekute esitamine.

Reformierakonna fraktsiooni liige Jürgen Ligi ütles, et opositsioon on riigikogu töö peatamisega loonud pretsedendi ning nad peaksid oma viga tunnistama. Ta lisas, et pole ka kindel, kui sujuvalt parlamendi töö edaspidi minema hakkab.