„Meie head õpetajad on väärtus, mida ei tohi ignoreerida!“ President Alar Karis külastas streigi eel Peetri kooli

„Tore on käia koolis, mis ise tunneb, et on väga hea kool – kuulsin seda nii Peetri Lasteaed-Põhikooli õpilastelt kui ka õpetajatelt,“ kirjutas president enda Facebooki seinal. Õpilased tõid presidendile esile maitsvat ja värsket koolitoitu ning toredaid õpetajaid, kes on nagu lähedased sõbrad.